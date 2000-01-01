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Либерман: Бюджет ПА урежут на сумму пособий террористам 18.02 12:57   MIGnews.com

Бюджет ПА урежут на сумму пособий террористам

Межминистерский комитет правительства Израиля по законодательству одобрил проект закона, внесенный министром обороны Авигдором Либерманом.

Законопроект предусматривает вычет из суммы трансферов налогов и пошлин, причитающихся Палестинской автономии и перечисляемых на ее счета Израилем, объема финансовой помощи палестинским террористам, оказываемой автономией террористам и их семьям.

Указанные средства будут переводиться на счета специально созданного фонда, из которого будут осуществляться выплаты по приговорам, вынесенным против палестинских террористов.

Либерман, комментируя одобрение законопроекта, заявил: “Этот театр абсурда скоро закончится. Зарплаты террористам, отобранные у Абу Мазена пойдут на предотвращение террора и на выплату компенсаций жертвам террора”.

Объем выплат составляет более миллиарда шекелей в год. Согласно палестинскому закону, чем тяжелее наказание террориста и чем больше ущерба он нанес Израилю и жителям нашего государства, тем выше сумма. Зачастую, зарплата террористов выше, чем средняя заработная плата в ПА. Более того, террористы получают дополнительные поощрения от ПА и ее лидеров. Например, террорист, причастный к гибели 66 израильтян и получивший 67 пожизненных сроков, заработал на сегодняшний день 700 тысяч шекелей с момента своего ареста в 2002 году.

"Я рад, что к моей инициативе присоединились министр обороны и подотчетное ему ведомство. Это придало гораздо больший вес законопроекту. Нет более правильного и справедливого решения, как с точки зрения безопасности, так и с нравственной стороны. Мы обязаны прекратить практику перевода финансовой помощи в ПА, которая идет на зарплаты террористам, виновным в смерти израильтян. Подобная политика стимулирует террористов, и Израиль должен приложить максимум усилий для борьбы с террором. Я жду от правительства скорейшего утверждения этого закона", - заявил инициатор законопроекта, депутат Кнессета Элазар Штерн («Еш Атид»).
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