17.10 19:05 MIGnews.com

Египет освободит 81 террориста "Исламского джихада"

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Египет в четверг, 17 октября, освободит 81 палестинского заключенного, которые затем отправятся в Газу, сообщил высокопоставленный представитель террористической группы "Исламский джихад" Нафид Аззам на новостном сайте, расположенном в прибрежном анклаве.Аззам сделал это заявление после переговоров в Каире на этой неделе между египетскими официальными лицами и высокопоставленной делегацией лидеров "Исламского джихада", среди которых был генеральный секретарь террористической группы Зиад ан-Нахала.Аззам сообщил, что 26 из те, кто будет освобожден, отправятся в Газу вместе с членами делегации "Исламского джихада", находившимися в Каире, а еще 55 человек направятся в прибрежный анклав сами по себе. В докладе Дунии аль-Ватан не разъясняется причин такого деления.Во вторник газета Аль-Кудс сообщила, что Египет освободил 30 членов "Исламского джихада", ссылаясь на неназванные палестинские источники. Египет сыграл центральную роль в посредничестве нескольких соглашений о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом с "Исламским джихадом".