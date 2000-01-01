17.10 18:31 MIGnews.com

Штайе: пусть врачи из Израиля работают на Западном берегу

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Премьер-министр Палестинской администрации Мохаммад Штайе предложил израильским врачам работать в палестинских больницах на Западном берегу, чтобы сэкономить на отправке пациентов на лечение в Израиль.Штайе сделал это предложение во время встречи с израильской организацией Physicians for Human Rights, состоявшейся в городе Рамалла на Западном берегу. Премьер-министр ПА заявил, "если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе", - сообщает официальное палестинское информационное агентство Wafa.Штайе повторил обвинение в сторону израильских врачей. Он сказал, что израильские больницы вымогают непомерные цены за лечение палестинцев и оставляют их на слишком долго в больницах, чтобы увеличить расходы для ПА. Штайе сказал, что он предложил независимо изучить расходы на пациентов, но израильские больницы отказались от сотрудничества.Исполнительный директор ФПЧР Ран Гольдштейн сказал канскому общественному вещателю, что предложение Штайе для израильских врачей работать на Западном берегу является осуществимым."Я думаю, что это очень практично", - сказал он, отметив, что предложение Штайе направлено на арабских, так и на еврейских врачей. "Это не означает, что врач будет работать на Западном берегу полный рабочий день, но если есть какая-то программа, с доброй волей с обеих сторон, от израильтян и палестинцев, это, безусловно, возможно".Израильские источники отвергли заявления Штайе о высокой стоимости. Кан отметил, что, хотя большинство видов лечения было приостановлено, старшие должностные лица ПА и члены их семей по-прежнему получают лечение, оплачиваемое Рамаллой.