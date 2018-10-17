17.10 07:01 MIGnews.com

Дом в который попала ракет "полностью уничтожен"

אשה בת 39 ושלושת ילדיה כבני תשע לקו בהתקף חרדה כתוצאה מנפילת הרקטה בעיר באר שבע. צוות מד"א מעניק להם טיפול רפואי @bokeralmog



ׁ(צילום: מד"א) pic.twitter.com/oOoaA4sYw7 — חדשות עשר (@news10) October 17, 2018

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По сообщениям очевидцев, дом, в который попала ракета в Беэр-Шеве, может рухнуть в любой момент.Один из соседей говорит: “Я в своей жизни не слышала такого громкого взрыва”.Другой сосед говорит: “Здесь случилось чудо. К счастью, у семьи была защищенная комната, и они успели туда зайти. Ракета упала, мы побежали к дому и вытащили детей через ограду”.Один из полицейских, прибывших через несколько минут после взрыва к месту событий говорит: “Семья успела укрыться. Когда мы зашли в дом, перед нами предстала сцена тотального разрушения”.Другой сосед говорит: “Дом попросту разрушен. Остались только колонны - по крайней мере, на первом этаже”.