17.10 07:01 MIGnews.com
Дом в который попала ракет "полностью уничтожен"
По сообщениям очевидцев, дом, в который попала ракета в Беэр-Шеве, может рухнуть в любой момент.
Один из соседей говорит: “Я в своей жизни не слышала такого громкого взрыва”.
Другой сосед говорит: “Здесь случилось чудо. К счастью, у семьи была защищенная комната, и они успели туда зайти. Ракета упала, мы побежали к дому и вытащили детей через ограду”.
Один из полицейских, прибывших через несколько минут после взрыва к месту событий говорит: “Семья успела укрыться. Когда мы зашли в дом, перед нами предстала сцена тотального разрушения”.
Другой сосед говорит: “Дом попросту разрушен. Остались только колонны - по крайней мере, на первом этаже”.
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