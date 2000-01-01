17.09 16:03 MIGnews.com

Суд Гааги начал слушания о военных преступлениях Ганца

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Во вторник, 17 сентября, в голландском суде начались слушания по обвинению Бенни Ганца, бывшего начальника ЦАХАЛа и нынешнего главы "Кахоль Лаван", в военных преступлениях.Палестинец Исмаил Зейада, родом из Газы, подал иск в Гаагский окружной суд после неудачных попыток завести дело на израильских военных деятелей в израильских судах. Зейяда судится с Ганцем, бывшим начальником штаба ЦАХАЛа и бывшим главнокомандующий ВВС, Амиром Эшелем, за их участие в авиаударе в 2014 году по дому его семьи, в результате которого погибли шесть его родственников. Среди погибших была 72-летняя женщина и 12-летний ребенок.Воздушный удар по дому семьи Зейяда произошел во время операции в Газе. Министерство юстиции Израиля обратилось в голландский суд с требованием закрыть обвинения в военном преступлении, так как суд не обладает юрисдикцией.Министерство заявило, что в результате внутреннего израильского военного расследования было установлено, что вследствие авиаудара погибли четыре террориста, в том числе три члена семьи, которые скрывались в доме. Это доказывает, что атака была допустима согласно международному праву. Террористическая группа ХАМАС, которая управляет Газой и открыто стремится к уничтожению Израиля, признала, что в здании находились двое ее членов.В докладе ООН утверждается, что в ходе боевых действий было убито более 1400 палестинских гражданских лиц, и что военные преступления могли быть совершены обеими сторонами. Израиль заявил, что фактические потери среди гражданского населения составляют половину от этого числа, и обвинил ХАМАС в жертвах.Лисбет Зегвельд, голландский адвокат, заявила, что иск был подан в прошлом году и до сих пор остается на процессуальном этапе, поскольку суд решает, имеет ли он юрисдикцию для его рассмотрения. "Члены семьи утверждают, что у них нет доступа к израильскому суду, что является крайне дискриминационным по отношению к ним, и что существует так много препятствий, что они никогда не получат решения, – сказала она. – Таким образом, мы утверждаем, что им должно быть дано разрешение на рассмотрение их дела в голландском суде".