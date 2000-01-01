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ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем | Фото:17.05 20:09   MIGnews.com

ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем

Формирование нового правительства Израиля бросило вызовы ХАМАСу и прибавило проблем.

Такое заявление сделал пресс-секретарь террористической организации Хазам Касам.

"Создание нового правительства, верного сионистской идеологии, увеличивает проблемы, стоящие перед палестинцами. Наш палестинский народ не волнует, в какую внешнюю обертку завернуто очередное сионистское правительство. Мы продолжим нашу легитимную борьбу до полного возвращения всей нашей земли и святых мест, которые на ней находятся", – сказал он.

По словам представителя ХАМАСа, теперь потребуется "объединение всех сил и энергии" палестинцев для борьбы "с этим экстремистским правительством", объявившим "аннексию Западного берега" главным приоритетом.


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