17.05 19:48 MIGnews.com

МАГАВ предотвратил теракт в День Иерусалима

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Служащим пограничной полиция Израиля удалось сорвать террористическую атаку. Совместно с военнослужащими ЦАХАЛа пограничники арестовали вооруженного подозреваемого на КПП "Каландия".И хотя инцидент произошел еще в День Иерусалима, который отмечался в прошедшее воскресенье, в МАГАВе сообщили об этом только сегодня.Задержанный – араб средних лет из Шхема. Он вызвал подозрения у сотрудников сил безопасности. Когда они попросили его предоставить документы, он показал им разрешение с истекшим сроком годности.После того, как при обыске у мужчины обнаружили нож, его немедленно арестовали, препроводили для допроса и заключили под стражу.17 мая в военный трибунал Офры поступило заключение прокуратуры, после чего суд продлил срок его ареста еще на восемь дней.Мужчину обвиняют в попытке убийства, противозаконном обладании холодным оружием и подготовке к теракту.