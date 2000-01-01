17.05 20:51 MIGnews.com

800 членов ЦК Ликуда призвали к аннексии Иудеи и Самарии

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Около 800 членов правящей партии "Ликуд", ее Центрального комитета, подписали петицию, призывающую провести голосование в течение 30 дней по вопросу об аннексии территории Иудеи и Самарии.Даже если это удастся, такое голосование членов Центрального комитета (в котором насчитывается более 3000 человек) будет не более чем декларацией принципов, и не будет иметь никакого юридического влияния на государственную политику.Несмотря на это, движение рассматривается в партии как попытка оказать давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы противостоять новой инициативе по достижению мира со стороны администрации Трампа, которая, как ожидается, будет запущена во время предстоящего визита президента США в Израиль в понедельник."В 50-ю годовщину освобождения Иудеи и Самарии, в том числе, вечной столицы Иерусалима, Центральный комитет Ликуда призвал избранных представителей "Ликуда" действовать, чтобы обеспечить беспрепятственное строительство и применять израильское законодательство и суверенитет во всех областях освобожденной земли в Иудее и Самарии", - говорится в петиции.В конце марта Нетаниягу заявил, что Израиль "обуздает" строительство поселений на территории Иудеи и Самарии в качестве жеста доброй воли по отношению к президенту США Дональду Трампу.Офис премьер-министра сообщил, что любое будущее строительство будет ограничено существующими границами поселений или смежными с ними. Однако, если юридические, защитные или топографические ограничения не позволят соблюдать эти рекомендации, новые дома будут построены за пределами существующих границ поселений, но как можно ближе к ним.Израиль будет также препятствовать строительству новых незаконных форпостов, как заявил тогда Нетаниягу министрам.Кроме того, Комитет по планированию гражданской администрации ЦАХАЛа, который утверждает строительство поселений, теперь будет проводить совещания только один раз в три месяца вместо одного раза в месяц. Если Нетаниягу заинтересован в затягивании строительства, все, что он должен будет сделать, это отложить четырехкратное совещание, как он сделал это ранее, чтобы избежать конфронтации перед визитом Трампа.800 избирателей, подписавших петицию, составляют более 25% членов ЦК.