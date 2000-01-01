"ЦАХАЛ действовал в соответствии с процедурой"

Военнослужащие ЦАХАЛа действовали в соответствии с процедурой, предусмотренной для подобных ситуаций.
Об этом в субботу, 17 февраля сообщил начальник Генштаба Гади Айзенкот.
Такое заявление Айзенкот сделал после инцидента на границе с сектором Газы, в результате которого были ранены четверо военных Армии обороны Израиля.
В армейской пресс-службе подтвердили, что среди раненых – два офицера. Один из них, офицер инженерных войск, доставлен в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии. Второй офицер (бригада "Голани") ранен легко.
Напомним, сегодня около 16:00, на границе с южной частью сектора Газы, рядом с забором безопасности, сработало взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками.
Инцидент произошел в районе кибуца Эйн а-Шлоша. По предварительным данным, военнослужащие приблизились к забору безопасности после того, как заметили флаг, показавшийся им подозрительным.
В ответ на действия боевиков израильский танк атаковал наблюдательный пункт боевиков "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы.
Представители ЦАХАЛа полагают, что за взрывом стоит не "Исламский джихад", а одна из небольших группировок.
При этом ответственность за инцидент Армия обороны Израиля возлагает на "ХАМАС", регулярно подстрекающий арабов к участию в массовых беспорядках.