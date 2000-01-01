Официальный представитель главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне резко осудил правительство Израиля, которое на своем еженедельном заседании одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу учредить общину Мевоот Иерихо.
Об этом сообщает авторитетное издание "Аруц Шева" со ссылкой на новостное агентство Wafa.
По его утверждению, власти Израиля якобы намерены и дальше подрывать все возможности для достижения прочного мира на основе резолюций Организаций Объединенных Наций и в соответствии с принципом "двух государств".
Абу Рудейне подчеркнул, что поселения, созданные на "палестинских территориях, оккупированных в 1967 году, включая Иерусалим", – незаконны, и никто не сможет их легитимировать, поскольку их создание якобы нарушает резолюцию Совета безопасности ООН №2334.
Официальный представитель Аббаса призвал международное сообщество "остановить израильское безумие", которое, по его словам, разрушает все основы политического процесса.