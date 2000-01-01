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`Нетаниягу не согласится на палестинское государство` | Фото:16.06 19:16   MIGnews.com

"Нетаниягу не согласится на палестинское государство"

Председатель коалиции Мики Зоар заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу ни при каких условиях не примет создание палестинского государства. Он написал соответствующий пост на своей странице в Facebook.

"Во время вчерашнего заседания фракции "Ликуд" мы с коллегами подробно обсудили "сделку века" президента Трампа, и я хочу поделиться с вами некоторыми важными идеями", - начал Зоар в своем посте, опубликованном во вторник, 16 июня.

"Премьер-министр недвусмысленно заявил, что ни Кнессет, ни правительство никогда не согласятся на принцип создания палестинского государства ни при каких условиях", - сказал он.

"Сделка века не будет принята или передана в Кнессет. Она может служить основой для переговоров, но не требует от нас принятия палестинского государства", - пояснил чиновник.

По его мнению, в Кнессете есть большинство для применения суверенитета в рамках плана: "применение суверенитета к Иудее и Самарии и долине реки Иордан, а также ко всем аванпостам, так что ни один еврей не будет эвакуирован из своего дома".


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