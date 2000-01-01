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Исраэль Кац: этот год будет решающим для Израиля | Фото: Twitter16.06 20:42   MIGnews.com

Исраэль Кац: этот год будет решающим для Израиля

В воскресенье министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Израиль примет участие в конференции по экономическому миру под руководством США в Бахрейне на следующей неделе.

Об этом пишет The Times of Israel.

Глава внешнеполитического ведомства заявил об этом в кулуарах ежегодной конференции издания The Jerusalem Post в Нью-Йорке.

"Этот год является решающим в том, что мы называем действиями по обеспечению безопасности в мирное время. Мы находимся в состоянии постоянного конфликта с Ираном, Хизбаллой и другими террористическими организациями региона", - подчеркнул министр.

По словам Каца, "влияние американских санкций на Иран, разведывательная деятельность Израиля против Тегерана и его пособников в Сирии и других регионах, равно как и политика России в Сирии".

"Все это определит то направление, в котором будет двигаться наш регион - к стабильности или же к войне", - отметил он.

"Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить оснащение режима Тегерана ядерным оружием и воспрепятствовать его базированию в Сирии. Мы продолжим противостоять различным угрозам, обеспечивая безопасность и наших граждан", - добавил глава дипломатического ведомства.

Стоить отметить, что это первый визит Каца в США в качестве главы МИДа.


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