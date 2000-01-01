ЦАХАЛ опубликовал видео беспорядков на границе с Газой
Во вторник вечером пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, на котором запечатлены самые яркие моменты беспорядков, совершаемых палестинцами на границе Израиля и сектора Газа в день открытия посольства США в Иерусалиме.
По данным издания, в ролике скомбинированы съемки происходившего за пограничным забором с земли и видео, сделанное беспилотниками ЦАХАЛа.
Видео демонстрирует, как мятежники жгут автомобильные покрышки и под прикрытием дымовой завесы пытаются разрушить пограничные заграждения и проникнуть на территорию Израиля.
Напомним, около 40 000 палестинцев участвовали в насильственных беспорядках вдоль забора безопасности в Газе в понедельник.
Во вторник утром Минздрав Газы сообщил, что в результате столкновений с израильскими военными были убиты 60 палестинцев и еще 2771 получили ранения.
Между тем, в армейской пресс-службе сообщили, что среди шестидесяти палестинцев, погибших в понедельник, 24 человека были опознаны как члены террористических группировок.
Информация израильской стороны основана на данных, полученных в ходе совместного расследования, проведенного ЦАХАЛом и ШАБАКом.
Отметим, что эта информация немного отличается от данных о количестве жертв, предоставленных ХАМАСом и "Исламским джихадом", которые сообщают о гибели тринадцати своих оперативников в ходе столкновений на административной границе Газы с Израилем.