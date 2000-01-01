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ЦАХАЛ опубликовал видео беспорядков на границе с Газой | Фото:16.05 08:21   MIGnews.com

ЦАХАЛ опубликовал видео беспорядков на границе с Газой

Во вторник вечером пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, на котором запечатлены самые яркие моменты беспорядков, совершаемых палестинцами на границе Израиля и сектора Газа в день открытия посольства США в Иерусалиме.

Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в ролике скомбинированы съемки происходившего за пограничным забором с земли и видео, сделанное беспилотниками ЦАХАЛа.

Видео демонстрирует, как мятежники жгут автомобильные покрышки и под прикрытием дымовой завесы пытаются разрушить пограничные заграждения и проникнуть на территорию Израиля.

Напомним, около 40 000 палестинцев участвовали в насильственных беспорядках вдоль забора безопасности в Газе в понедельник.

Во вторник утром Минздрав Газы сообщил, что в результате столкновений с израильскими военными были убиты 60 палестинцев и еще 2771 получили ранения.

Между тем, в армейской пресс-службе сообщили, что среди шестидесяти палестинцев, погибших в понедельник, 24 человека были опознаны как члены террористических группировок.

Информация израильской стороны основана на данных, полученных в ходе совместного расследования, проведенного ЦАХАЛом и ШАБАКом.

Отметим, что эта информация немного отличается от данных о количестве жертв, предоставленных ХАМАСом и "Исламским джихадом", которые сообщают о гибели тринадцати своих оперативников в ходе столкновений на административной границе Газы с Израилем.
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