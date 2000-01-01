Саиб Арикат: Гватемала оскорбила палестинский народ
Глава палестинской переговорной группы Саиб Арикат резко раскритиковал Гватемалу за перемещение своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим и признания города столицей Израиля.
"Правительство Гватемалы решило встать на неверный путь, поддержать нарушение международного права и прав человека, а также предпринять враждебный шаг против палестинского народа и арабского мира", - заявил палестинский чиновник.
Арикат добавил: "Данное оскорбление палестинского народа отражает оскорбление [правительства Гватемалы] в отношении миллионов латиноамериканцев, которые боролись за ценности справедливости и мира".
Он также отметил, что руководство ПА примет соответствующие меры в ответ на решение Гватемалы.