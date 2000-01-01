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Саиб Арикат: Гватемала оскорбила палестинский народ 16.05 17:50   MIGnews.com

Саиб Арикат: Гватемала оскорбила палестинский народ

Глава палестинской переговорной группы Саиб Арикат резко раскритиковал Гватемалу за перемещение своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим и признания города столицей Израиля.

"Правительство Гватемалы решило встать на неверный путь, поддержать нарушение международного права и прав человека, а также предпринять враждебный шаг против палестинского народа и арабского мира", - заявил палестинский чиновник.

Арикат добавил: "Данное оскорбление палестинского народа отражает оскорбление [правительства Гватемалы] в отношении миллионов латиноамериканцев, которые боролись за ценности справедливости и мира".

Он также отметил, что руководство ПА примет соответствующие меры в ответ на решение Гватемалы.
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