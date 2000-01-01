16.05 12:34 MIGnews.com
ПА отозвала своего посла из Соединенных Штатов
На фоне очередного политического кризиса председатель Палестины Махмуд Аббас принял решение отозвать своего посла в США Хусама Зомлота.
Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel
.
В заявлении министерства иностранных дел Палестины указывается, что Зомлот "должен покинуть Соединенные Штаты Америки и незамедлительно вернуться в Рамаллу".
Уточняется, что посол вернется на Западный берег уже сегодня. При этом, ПА не уточняет, носит ли эта мера временный или постоянный характер.
По данным издания, данное решение палестинский лидер принял на следующий день после открытия посольства США в Иерусалиме.
Напомним, что палестинцы яростно отреагировали на декабрьское заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и перевода посольства своей страны из Тель-Авива.
Отметим, что по этой же причине ПА пытается добиться, чтобы США не принимали участия в мирных переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта.
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