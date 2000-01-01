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Газа отказалась от израильских лекарств 16.05 10:22   MIGnews.com

Газа отказалась от израильских лекарств

Арабские СМИ сообщают о жесткой нехватке в госпиталях базы основных видов лекарств, в том числе обезболивающих. Врачи вынуждены проводить операции под местным наркозом.

Между тем, Высший Совет Возвращения Палестинских Беженцев в Рамалле отказался от получения лекарств и медицинского оборудования от израильского Маген Давид Адом.

В заявлении Совета говорится: “Оккупация пытается улучшить свой мерзкий имидж, проявившийся в ходе кровавой бани, учиненной 14 мая. В свете международного осуждения учиненной сионистами резни мы требуем немедленного снятия блокады Газы”.

Совет также назвал “хуцпой” действия Израиля, “скрывшего от Рамаллы” попытку передачи лекарств и оборудования в Газу.
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