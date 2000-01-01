16.05 16:12 MIGnews.com

Исламское Движение Израиля готовило атаку против солдат

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Прокуратура южного округа Израиля предъявило обвинение в терроризме двум членам Северного Крыла Исламского Движения Израиля.Они обвиняются в подготовке нападения с использованием огнестрельного оружия на солдат ЦАХАЛа в Негеве.Всего по делу арестованы четыре человека. У них обнаружены самодельные автоматы Карл-Густав и пульты дистанционного управления для приведения в действие взрывных устройств на расстоянии.Двое заговорщиков, Мухаммед Масри из Беэр-Шевы, и Абдулла Абу Айаш из Кусейфа, были арестованы в декабре 2016. Третий, Махмуд Луиси, активист молодежного движения Северного Крыла - по возвращении из Турции в марте этого года. Вслед за этим последовал арест высокопоставленного активиста Северного Крыла Фарас аль-Умри.