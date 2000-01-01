ЦАХАЛ угрожает наказать перевозчиков в секторе Газы
Координатор деятельности правительства в территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай угрожает наказать перевозчиков, которые помогают в организации и поддержке массовых протестов в Секторе Газа и свозят толпы террористов ХАМАСа на границу с Израилем.
"Мы посылаем предупреждения и уведомления в транспортные компании Газы, в которых просим не помогать ХАМАСу доставлять оперативников и вооруженных мятежников на границу Газы", - написал представитель ЦАХАЛа на своей странице в Facebook.
По его словам, после проверки стало известно, что 14 компаний сектора Газы доставляли боевиков ХАМАС и участников беспорядков.
Генерал-майор предостерег, что Израилю придется ввести санкции против компаний-перевозчиков, "и их семьи не получат особых привилегий, и все контакты с Израилем будут разорваны".
Отметим, что ранее Мордехай сообщил в интервью журналистам, что армия разослала предупреждения менеджерам свыше 20 транспортных компаний, требуя прекратить сотрудничество с ХАМАСом.