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ЦАХАЛ угрожает наказать перевозчиков в секторе Газы | Фото:16.04 21:11   MIGnews.com

ЦАХАЛ угрожает наказать перевозчиков в секторе Газы

Координатор деятельности правительства в территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай угрожает наказать перевозчиков, которые помогают в организации и поддержке массовых протестов в Секторе Газа и свозят толпы террористов ХАМАСа на границу с Израилем.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает Arutz Sheva.

"Мы посылаем предупреждения и уведомления в транспортные компании Газы, в которых просим не помогать ХАМАСу доставлять оперативников и вооруженных мятежников на границу Газы", - написал представитель ЦАХАЛа на своей странице в Facebook.

По его словам, после проверки стало известно, что 14 компаний сектора Газы доставляли боевиков ХАМАС и участников беспорядков.

Генерал-майор предостерег, что Израилю придется ввести санкции против компаний-перевозчиков, "и их семьи не получат особых привилегий, и все контакты с Израилем будут разорваны".

Отметим, что ранее Мордехай сообщил в интервью журналистам, что армия разослала предупреждения менеджерам свыше 20 транспортных компаний, требуя прекратить сотрудничество с ХАМАСом.
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