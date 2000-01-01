ЕС: Мирный план с двумя государствами теряет шансы на жизнь
Шансы на достижение мирного соглашения с палестинцами "постоянно уменьшаются".
Об этом заявила в воскресенье Верховный представитель ЕС по иностранным делам, Федерика Могерини, сообщает в понедельник, 16 апреля The Times of Israel.
Выступая на ежегодном саммите Лиги арабских государств в Дахране, в Саудовской Аравии, представительница Евросоюза отметила, что Европа по-прежнему поддерживает план с двумя государствами.
Могерини также пообещала приложить все силы, чтобы "сохранить уникальный статус нашего общего Святого Города, Иерусалима".
По ее словам ситуация становится "все хуже и хуже". "Напряжение на границе между Израилем и Газой становится все сильнее. Жизнеспособность государства Палестина, включающего Газу, Западный Берег и Восточный Иерусалим, постоянно уменьшается, но ЕС никогда не перестанет работать для реализации плана с двумя государствами", - добавила представительница ЕС.