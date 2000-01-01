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ЕС: Мирный план с двумя государствами теряет шансы на жизнь | Фото:16.04 17:24   MIGnews.com

ЕС: Мирный план с двумя государствами теряет шансы на жизнь

Шансы на достижение мирного соглашения с палестинцами "постоянно уменьшаются".

Об этом заявила в воскресенье Верховный представитель ЕС по иностранным делам, Федерика Могерини, сообщает в понедельник, 16 апреля The Times of Israel.

Выступая на ежегодном саммите Лиги арабских государств в Дахране, в Саудовской Аравии, представительница Евросоюза отметила, что Европа по-прежнему поддерживает план с двумя государствами.

Могерини также пообещала приложить все силы, чтобы "сохранить уникальный статус нашего общего Святого Города, Иерусалима".

По ее словам ситуация становится "все хуже и хуже". "Напряжение на границе между Израилем и Газой становится все сильнее. Жизнеспособность государства Палестина, включающего Газу, Западный Берег и Восточный Иерусалим, постоянно уменьшается, но ЕС никогда не перестанет работать для реализации плана с двумя государствами", - добавила представительница ЕС.
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