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YouTube 16.04 12:33   MIGnews.com

Азербайджан настаивает на региональном саммите с Израилем

Саммит с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, председателя ПА Махмуда Аббаса и лидеров стран Леванта и Персидского залива под руководством США принесет большую пользу региону.

Об этом в интервью The Jerusalem Post заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Он также отметил, что региональный саммит активизирует зашедший в тупик мирный процесс.

В прошлом месяце JPost сообщала ссылаясь на официальные лица Израиля о том, что администрация США рассматривает возможность подобного саммита, который соберет за одним столом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и лидеров суннитских стран.

Элин Сулейманов признал ограниченную роль Баку в мирном процессе на Ближнем Востоке.

При этом он подчеркнул, но будучи союзником Израиля и имея теплые отношения с мусульманскими странами, руководство Азербайджана рассматривает себя в качестве потенциального голоса поддержки мирному процессу, если не как один из его потенциальных рычагов.

"Региональный саммит по инициативе Администрации Трампа – это отличная идея. Она хочет видеть участие большего количества игроков и в целом региональный подход к этому вопросу. И я считаю, что это правильно. Здесь нужно учесть и развивающиеся отношения Израиля со странами Персидского залива", - резюмировал Сулейманов.
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