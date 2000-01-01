16.04 12:33 MIGnews.com

Азербайджан настаивает на региональном саммите с Израилем

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Саммит с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, председателя ПА Махмуда Аббаса и лидеров стран Леванта и Персидского залива под руководством США принесет большую пользу региону.Об этом в интервью The Jerusalem Post заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.Он также отметил, что региональный саммит активизирует зашедший в тупик мирный процесс.В прошлом месяце JPost сообщала ссылаясь на официальные лица Израиля о том, что администрация США рассматривает возможность подобного саммита, который соберет за одним столом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и лидеров суннитских стран.Элин Сулейманов признал ограниченную роль Баку в мирном процессе на Ближнем Востоке.При этом он подчеркнул, но будучи союзником Израиля и имея теплые отношения с мусульманскими странами, руководство Азербайджана рассматривает себя в качестве потенциального голоса поддержки мирному процессу, если не как один из его потенциальных рычагов."Региональный саммит по инициативе Администрации Трампа – это отличная идея. Она хочет видеть участие большего количества игроков и в целом региональный подход к этому вопросу. И я считаю, что это правильно. Здесь нужно учесть и развивающиеся отношения Израиля со странами Персидского залива", - резюмировал Сулейманов.