Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ветеран ХАМАСа: мне стыдно за каждую минуту 16.03 12:58   MIGnews.com

Ветеран ХАМАСа: мне стыдно за каждую минуту

Один из ветеранов ХАМАСа, доктор Захер Кахааль, бывший президент Университа Филастын, опубликовал открытое письмо Исмаилу Ханийе, которое потрясло палестинскую общественность.

В письме говорится, что Кахаалю “стыдно за каждую минуту 40 лет членства в ХАМАСе”, что организация “пересекла все красные черты человечности”, подавила прессу и законы и “унизила исламских ученых”.

Доктор также добавил, что Газу ожидает блеклое будущее. Кахааль - не единственный недовольный тем направлением, в котором идет Газа. Многие открыто выражают опасение того, что под руководством нового радикального лидера, Яхьи Санвара, палестинский анклав медленно но верно превращается в отросток ISIS.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:56
Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов
13:41
Нетаниягу намерен выполнить свое обещание жителям Амоны
13:21
КНДР: "Инцидент" в Малайзии - происки США и Южной Кореи
12:57
Польша требует судить нацистского преступника из СС Галичина
12:31
США навязали промышленный кризис Сирии
12:07
Женщина во время теста на вождение впала в кому
11:52
Минюст США против приостановки действия указа Трампа
11:34
США призвали КНДР отказаться от ядерных и ракетных программ
11:31
Решет Бет прекратила вещание, могут отключить 1-й канал
11:15
Работники Хайфа Химикалим перекрыли шоссе №1
10:56
Британия: Возможны утечки данных на финансовых рынках
10:25
Лапид: "ООН стала сотрудничать с террористами"
10:05
В Индии умерла демобилизованная израильтянка
09:47
Министр Дери в бешенстве: его не пригласили в Китай
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus