Ветеран ХАМАСа: мне стыдно за каждую минуту

Один из ветеранов ХАМАСа, доктор Захер Кахааль, бывший президент Университа Филастын, опубликовал открытое письмо Исмаилу Ханийе, которое потрясло палестинскую общественность.
В письме говорится, что Кахаалю “стыдно за каждую минуту 40 лет членства в ХАМАСе”, что организация “пересекла все красные черты человечности”, подавила прессу и законы и “унизила исламских ученых”.
Доктор также добавил, что Газу ожидает блеклое будущее. Кахааль - не единственный недовольный тем направлением, в котором идет Газа. Многие открыто выражают опасение того, что под руководством нового радикального лидера, Яхьи Санвара, палестинский анклав медленно но верно превращается в отросток ISIS.