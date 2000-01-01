16.03 12:58 MIGnews.com

Ветеран ХАМАСа: мне стыдно за каждую минуту

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Один из ветеранов ХАМАСа, доктор Захер Кахааль, бывший президент Университа Филастын, опубликовал открытое письмо Исмаилу Ханийе, которое потрясло палестинскую общественность.В письме говорится, что Кахаалю “стыдно за каждую минуту 40 лет членства в ХАМАСе”, что организация “пересекла все красные черты человечности”, подавила прессу и законы и “унизила исламских ученых”.Доктор также добавил, что Газу ожидает блеклое будущее. Кахааль - не единственный недовольный тем направлением, в котором идет Газа. Многие открыто выражают опасение того, что под руководством нового радикального лидера, Яхьи Санвара, палестинский анклав медленно но верно превращается в отросток ISIS.