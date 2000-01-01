ЦАХАЛ вернул тела двух террористов

ЦАХАЛ вернул родственникам тела двух палестинских террористов для захоронения их в ПА. Как сообщает израильская пресса, одним из них было тело 37-летнего Нимра Махмуда Ахмада Джамаля из арабской деревни Байт-Сурик, который в сентябре прошлого года застрелил трех израильтян в соседнем Хар Адар.
Жертвами теракта стали 20-летний офицер МАГАВ Соломон Гаврия и два охранника – 25-летний Юсеф Оттоман из Абу-Гош и 25-летний местный житель Ор Ариш. Также был ранен глава безопасности поселения Амит Штайнхарт. Сам террорист при этом был ликвидирован на месте атаки.
Тело другого террориста принадлежит 19-летнему Хамзе Юсефу Замареху из деревни Халхул, который 7 февраля атаковал охранника на входе в поселение Кармей Цур в Гуш Эцион. При этом второй охранник открыл по террористу огонь и убил его.
Пострадавший 34-летний мужчина был госпитализирован в столичную больницу Хадасса Эйн-Керем.
В Армии обороны Израиля информацию о возвращении тел Джамаля или Замареха не комментируют.