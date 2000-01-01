"Башар Асад лично приказал сбить истребитель сионистов"

"Оставшаяся оккупация США в Сирии … это нефтяная война, которую ведет США от востока Евфрата до Ирака, в Катаре и Персидском заливе", - заявил он.
Насралла также обвинил Пентагон в том, что американская армия не сражается с группировкой ISIS, вместо чего оберегает боевиков, чтобы у них оставался повод находиться в Сирии.
Израиль, на его взгляд, также пытается использовать войну в Сирии в собственных интересах – чтобы Дональд Трамп признал захват Еврейским государством, вдобавок к израильской, также и сирийскую часть Голанских высот.