Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Башар Асад приказал сбить истребитель сионистов` 16.02 21:32   MIGnews.com

"Башар Асад лично приказал сбить истребитель сионистов"

Президент Сирии Башар Асад отдал личное распоряжение сбить израильский истребитель F-16 неделю назад, заявил главарь ливанской группировки "Хизбалла" Хасан Насралла, выступая 16 февраля в Бейруте.

"Башар Асад приказал сбить истребитель сионистского режима. Это было решение сирийцев, и Иран, как и любая другая сторона, не играл в этом никакой роли", - приводит его слова издание Tehran Times.

Помимо того, как уже сообщалось, генсек "Хизбаллы" назвал сбитый сирийскими системами ПВО самолет "великим военным достижением", а также обвинил Соединенные Штаты в разграблении сирийской нефти и газа на востоке от реки Евфрат.

"Оставшаяся оккупация США в Сирии … это нефтяная война, которую ведет США от востока Евфрата до Ирака, в Катаре и Персидском заливе", - заявил он.

Насралла также обвинил Пентагон в том, что американская армия не сражается с группировкой ISIS, вместо чего оберегает боевиков, чтобы у них оставался повод находиться в Сирии.

Израиль, на его взгляд, также пытается использовать войну в Сирии в собственных интересах – чтобы Дональд Трамп признал захват Еврейским государством, вдобавок к израильской, также и сирийскую часть Голанских высот.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:07
Ким Чен Ын почтил память отца в мавзолее в Пхеньяне
22:16
Дженнифер Энистон разводится с мужем
21:58
ООН вступилась за Сороса против Венгрии
19:59
Генсек ООН: США готовы к диалогу с КНДР
19:53
Министр иностранных дел Омана в Аль-Аксе
19:19
Израильтянин купил треть мадридского футбольного клуба
19:01
Насралла назвал сбитый F-16 "великим военным достижением"
18:22
Скандальный раввин призвал "искоренять геев, как СПИД"
18:09
Главы МИД России и Египта обсудили ближневосточный конфликт
17:50
Ливан отвергает план США о демаркации границы с Израилем
17:25
Известна дата огласки итогов по крушению Ан-148
17:12
Нетаниягу предупредил, что Израиль никогда не вернет Голаны
16:52
Фигурист-репатриант принес Израилю серебро на льду
16:17
Либерман навестил бывшего однопартийца в тюрьме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus