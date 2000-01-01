16.02 09:08 MIGnews.com

Ахмед Тиби: одно государство? - я буду главой правительства

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Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Ахмед Тиби прокомментировал в интервью CNN прокомментировал отказ американской администрации от формулы “два государства для двух народов”.Тиби заявил, что в случае разрешения конфликта по формуле “одно государство для двух народов” он станет соперником Биньямина Нетаниягу на выборах - и победит, потому что его “поддержат не только все палестинцы, но и часть израильтян”. Тиби подчеркнул: Биби в этой ситуации окажется лузером”.Тиби указал на то, что альтернатива формуле “двух государств” - “демократическое государство, основанное на принципе один человек- один голос”.Тиби указал на то, что Нетаниягу “даже не упоминает решения по формуле два государства для двух народов”. По словам Тиби, Нетаниягу рассчитывает “на продолжение статус-кво”.Тиби предупредил, что отказ от "двух государств" "отбросит нас на два десятилетия назад" и "приведет к насилию".