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Twitter запретил ЦАХАЛ информировать население об обстрелах | Фото:15.11 10:35   MIGnews.com

Twitter запретил ЦАХАЛ информировать население об обстрелах

В социальной сети Twitter блокировали сообщения ЦАХАЛ о ракетной тревоге в населенных пунктах из-за обстрелов "Исламским джихадом" из сектора Газа.

Это произошло, когда сотрудники пресс-службы пытались разместить очередной тввитт о сирене "Цева Адом", передает "Аруц Шева".

Аккаунт был разблокирован только через некоторое время. Соответствующие действия объяснялись тем, что на странице ЦАХАЛа появляется слишком много повторяющихся сообщений с одинаковым содержанием.

"Мы пытались написать в Twitter о ракетах, выпущенных по Израилю "Исламским джихадом" из Газы, но Twitter продолжал блокировать наш аккаунт за то, что сообщения то и дело "повторяются". Это – важно, пожалуйста, следите за сообщениями", – сообщили военные.


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