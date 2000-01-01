15.11 10:35 MIGnews.com

Twitter запретил ЦАХАЛ информировать население об обстрелах

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В социальной сети Twitter блокировали сообщения ЦАХАЛ о ракетной тревоге в населенных пунктах из-за обстрелов "Исламским джихадом" из сектора Газа.Это произошло, когда сотрудники пресс-службы пытались разместить очередной тввитт о сирене "Цева Адом", передает "Аруц Шева".Аккаунт был разблокирован только через некоторое время. Соответствующие действия объяснялись тем, что на странице ЦАХАЛа появляется слишком много повторяющихся сообщений с одинаковым содержанием."Мы пытались написать в Twitter о ракетах, выпущенных по Израилю "Исламским джихадом" из Газы, но Twitter продолжал блокировать наш аккаунт за то, что сообщения то и дело "повторяются". Это – важно, пожалуйста, следите за сообщениями", – сообщили военные.