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Палестинцы чуть не забили молотками судью БАГАЦа 15.10 09:34   MIGnews.com

Палестинцы чуть не забили молотками судью БАГАЦа

Газета Маарив сообщает о том, что судья Верховного Суда Давид Минц был атакован утром 15 октября на перекрестке Ха-Парса, шоссе №463.

Минц выехал из деревни Долев на работу в Иерусалим.

Дорогу его автомобилю заблокировал палестинский автомобиль.

К машине судьи бросились три палестинца с молотками.

Минцу удалось бежать с места происшествия. Он сообщил о произошедшем полиции Хеврона.

Полиция начала расследование инцидента и пытается установить, идет ли речь об атаке против судьи Верховного Суда, или палестинцы намеревались атаковать первого попавшегося им еврея.


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