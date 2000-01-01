15.10 09:34 MIGnews.com
Палестинцы чуть не забили молотками судью БАГАЦа
Газета Маарив сообщает о том, что судья Верховного Суда Давид Минц был атакован утром 15 октября на перекрестке Ха-Парса, шоссе №463.
Минц выехал из деревни Долев на работу в Иерусалим.
Дорогу его автомобилю заблокировал палестинский автомобиль.
К машине судьи бросились три палестинца с молотками.
Минцу удалось бежать с места происшествия. Он сообщил о произошедшем полиции Хеврона.
Полиция начала расследование инцидента и пытается установить, идет ли речь об атаке против судьи Верховного Суда, или палестинцы намеревались атаковать первого попавшегося им еврея.
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