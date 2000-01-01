Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Горящие воздушные шары все чаще находят в центре Израиля 15.10 08:43   MIGnews.com

Горящие воздушные шары все чаще находят в центре Израиля

Недавно в Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме, Гиват Бреннер, Модиине и в районе Иерусалима были обнаружены легковоспламеняющиеся предметы.

Один из шаров был обнаружен во дворе дома местного жителя Гиват-Зеэв.

"Мы встали утром и увидели воздушный шар, прикрепленный к проводу, на нем был синий объект, по-видимому, взрывчатка,прикрепленный к сигарете", - сказал он. "Мы вызвали полицию. Сапер сказал нам выйти из дома. Воздушный шар мог воспламениться и сжечь весь двор.”

В районе Ха-Шфела такие случаи происходят уже почти две недели. Несколько зажигательных шаров были найдены в районе Модиин и в самом городе Модиин. То же самое произошло в Ноф Аялон, в кибуце Хафец Хаим, и последний инцидент произошел в субботу на стоянке в Гиват Бреннер.

В прошлый четверг аналогичный воздушный шар приземлился на улице Бар-Илан в Бат-Яме. Воздушный шар, белый с красным логотипом одной из палестинских организаций, был прикреплен к куску ткани с горючим материалом, который, по-видимому, потух во время полета.

Один из полицейских саперов на месте происшествия заявил, что, по его мнению, шар не мог быть направлен из Газы: "Расстояние от Газы до сюда составляет более 50 километров, и мне это кажется странным", - сказал он.

Сотрудники Службы безопасности говорят, что шары, возможно, были запущены из городов в центре страны в знак солидарности с палестинцами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:40
Женщина призналась в убийстве Таир Рада
10:12
Контакт с порошком: в Бейтар-Илит госпитализировали семью
09:05
Выстрел в голову: подробности убийства в Нетании
08:50
Сборная Израиля вновь побеждает
08:17
ЦАХАЛ предупредил о сносе дома убийцы в Баркан
08:08
Юваль Ха-Мебульбаль может оказаться за решеткой
07:36
ВВС ЦАХАЛа уничтожили "шпионское" устройство на юге Ливана
07:02
Операция ЦАХАЛа в деревне, из которой вышел убийца в Баркан
06:08
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:15
Грустные перспективы: Рынок арендного жилья в тупике
04:50
Перебравшая пара купила отель вместо аренды номера
03:41
Десятки туристов спрыгнули с подвесного моста в Сочи
02:14
Кенгуру напал на женщину, сломав ей ребра и порвав легкие
01:12
Британке дали отгул в связи со смертью питомца
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus