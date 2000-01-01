15.10 08:43 MIGnews.com

Горящие воздушные шары все чаще находят в центре Израиля

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Недавно в Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме, Гиват Бреннер, Модиине и в районе Иерусалима были обнаружены легковоспламеняющиеся предметы.Один из шаров был обнаружен во дворе дома местного жителя Гиват-Зеэв."Мы встали утром и увидели воздушный шар, прикрепленный к проводу, на нем был синий объект, по-видимому, взрывчатка,прикрепленный к сигарете", - сказал он. "Мы вызвали полицию. Сапер сказал нам выйти из дома. Воздушный шар мог воспламениться и сжечь весь двор.”В районе Ха-Шфела такие случаи происходят уже почти две недели. Несколько зажигательных шаров были найдены в районе Модиин и в самом городе Модиин. То же самое произошло в Ноф Аялон, в кибуце Хафец Хаим, и последний инцидент произошел в субботу на стоянке в Гиват Бреннер.В прошлый четверг аналогичный воздушный шар приземлился на улице Бар-Илан в Бат-Яме. Воздушный шар, белый с красным логотипом одной из палестинских организаций, был прикреплен к куску ткани с горючим материалом, который, по-видимому, потух во время полета.Один из полицейских саперов на месте происшествия заявил, что, по его мнению, шар не мог быть направлен из Газы: "Расстояние от Газы до сюда составляет более 50 километров, и мне это кажется странным", - сказал он.Сотрудники Службы безопасности говорят, что шары, возможно, были запущены из городов в центре страны в знак солидарности с палестинцами.