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Террористы решили голодать из-за `глушилок` в тюрьмах | Фото:16.09 05:20   MIGnews.com

Террористы решили голодать из-за "глушилок" в тюрьмах

После установки устройств подавления сотовой связи в одной из тюрем 36 террористов объявили голодовку.

Об этом сообщает авторитетное издание "Аруц Шева" со ссылкой на тюремную службу Израиля.

Стоит отметить, что речь идет о заключенных, которые уже были осуждены, а затем наказаны переводом в изолированные карцеры, где им разрешается иметь только матрас и одеяло.

"Мы будем и впредь принимать решительные меры против голодовок, нарушений порядка и угроз. Никаких переговоров о настройке глушителей не будет в соответствии с политикой и.о. главы тюремной службы Израиля Ашера Вакнина", – заявили в пресс-центре пенитенциарной службы.

Кроме того, там добавили, что, с учетом эффективности устройств, полностью соответствующих стандартам министерства окружающей среды, тюремщики намерены установить их во всех исправительных заведениях Израиля.

Отметим, террористы уже несколько раз объявляли голодовки, оказывая таким образом давление на Иерусалим, чтобы добиться освобождения или улучшения условий своего содержания под стражей.


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