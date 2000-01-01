Сауды выступают против переноса посольства США в Иерусалим
Правительство Саудовской Аравии сегодня заявило, что оно выступает против решения США о переводе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает во вторник, 15 мая The Times of Israel.
"Этот шаг демонстрирует значительное предубеждение против исторических, неизменных прав палестинского народа в Иерусалиме", - говорилось в официальном заявлении королевства.
В заявлении также утверждается, что "этот шаг представляет собой значительный ущерб правам палестинцев, которые были гарантированы международными резолюциями".
Помимо этого, саудовский принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд, бывший посол КСА в США, раскритиковал решение Вашингтона в интервью для новостного издания CNBC.
"Америка выступала за верховенство закона, за справедливость, за соблюдение международных соглашений ... и теперь мы видим, что все это оттесняется ради внутренних политических расчетов", - сказал принц.
По его словам, "это не тот шаг, который приведет к миру в Палестине или на Ближнем Востоке".