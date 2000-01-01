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Сауды выступают против переноса посольства США в Иерусалим | Фото:15.05 21:47   MIGnews.com

Сауды выступают против переноса посольства США в Иерусалим

Правительство Саудовской Аравии сегодня заявило, что оно выступает против решения США о переводе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает во вторник, 15 мая The Times of Israel.

"Этот шаг демонстрирует значительное предубеждение против исторических, неизменных прав палестинского народа в Иерусалиме", - говорилось в официальном заявлении королевства.

В заявлении также утверждается, что "этот шаг представляет собой значительный ущерб правам палестинцев, которые были гарантированы международными резолюциями".

Помимо этого, саудовский принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд, бывший посол КСА в США, раскритиковал решение Вашингтона в интервью для новостного издания CNBC.

"Америка выступала за верховенство закона, за справедливость, за соблюдение международных соглашений ... и теперь мы видим, что все это оттесняется ради внутренних политических расчетов", - сказал принц.

По его словам, "это не тот шаг, который приведет к миру в Палестине или на Ближнем Востоке".
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