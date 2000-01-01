15.05 12:22 MIGnews.com

Шакед: чтобы свергнуть ХАМАС необходимо оккупировать Газу

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Министр юстиции Аелет Шакед прокомментировала последний раунд насилия вокруг Газы.Выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ, Шакед сказала: “Если мы хотим, чтобы террористическая организация ХАМАС более не правила Газой, то у нас нет иного выбора, кроме как оккупировать Газу. Я не говорю, что это то, что должно быть сделано, или то, что должно быть сделано сегодня. Сегодня мы пытаемся контролировать и сдерживать события. К несчастью, сами палестинцы навлекли на себя этот террористический режим, и они сами должны от него избавиться. Эвакуация поселений из Газы была ошибкой, но я не думаю, что стоит восстанавливать эти поселения”.Шакед добавила: “Мы определенно не позволим им совершать акты террора на израильской территории, похищать солдат или прорываться через границу. ЦАХАЛ сделает то, что необходимо, даже если это вызовет неприятные чувства в мире, но мы должны себя защищать, и мы также знаем, как это объяснить. Мы не боимся суда в Гааге, потому что мы действуем в соответствии с международным правом. Солдаты ЦАХАЛа работают очень , все делается в рамках закона, и пенять тут не на что. Терроризм - неприятная вещь с которой борются неприятными способами”.