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ЦАХАЛ обезвредил бомбу лазером | Фото: Israel Defense Forces/Flickr15.03 17:52   MIGnews.com

ЦАХАЛ обезвредил бомбу лазером

Спустя несколько часов после того, как на границе с сектором Газа рядом с патрулем ЦАХАЛа сработали несколько самодельных взрывных устройств, журналисты узнали, что совсем недавно произошел аналогичный инцидент, который мог иметь летальный исход.

В конце прошлого года израильские солдаты заметили, как под видом протестующих палестинские террористы цепляют к пограничному забору бомбу. При помощи лазера военные саперы нейтрализовали ее дистанционно без каких-либо последствий.

По данным портала Ynet, инцидент произошел 20 декабря. К успешному финалу привела настороженность дислоцированных на наблюдательных пунктах солдат-девушек. Они обратили внимание на двух одетых в гражданское палестинцев, которые во время демонстрации подъехали на конной повозке и поместили подозрительный объект на забор.

Солдатки предупредили оперативный штаб, что в 20-30 метрах от места дислокации ЦАХАЛа разместили бомбу, и с расстояния в 100 метров она была обезврежена. В ходе чистки на израильской территории были обнаружены сотни осколков бомбы.
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