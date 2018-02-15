15.02 14:01 MIGnews.com
Суд над убийцей семьи Саломон: один судья потребовал казни
По сообщениям в израильской прессе один судья из состава военного трибунала Самарии, вынесшего приговор по делу террориста Омара аль-Абеда, потребовал смертной казни.
Судья, подполковник запаса Дов Гильбоа, приговорил террориста к смерти, написав: “Он наслаждался процессом и постоянно улыбался”.
Судья Гильбоа остался в меньшинстве, и остальные судьи приговорили Абеда к четырем пожизненным срокам.
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