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Суд над убийцей семьи Саломон: один судья потребовал казни 15.02 14:01   MIGnews.com

Суд над убийцей семьи Саломон: один судья потребовал казни

По сообщениям в израильской прессе один судья из состава военного трибунала Самарии, вынесшего приговор по делу террориста Омара аль-Абеда, потребовал смертной казни.

Судья, подполковник запаса Дов Гильбоа, приговорил террориста к смерти, написав: “Он наслаждался процессом и постоянно улыбался”.




Судья Гильбоа остался в меньшинстве, и остальные судьи приговорили Абеда к четырем пожизненным срокам.
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