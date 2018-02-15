15.02 14:01 MIGnews.com

Суд над убийцей семьи Саломон: один судья потребовал казни

#شاهد.. من داخل قاعة المحكمة لـ "عمر العبد" حيث حكم عليه بالسجن 4 مؤبدات pic.twitter.com/bmr6UX6yjy — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 15, 2018

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По сообщениям в израильской прессе один судья из состава военного трибунала Самарии, вынесшего приговор по делу террориста Омара аль-Абеда, потребовал смертной казни.Судья, подполковник запаса Дов Гильбоа, приговорил террориста к смерти, написав: “Он наслаждался процессом и постоянно улыбался”.Судья Гильбоа остался в меньшинстве, и остальные судьи приговорили Абеда к четырем пожизненным срокам.