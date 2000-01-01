14.11 19:50 MIGnews.com

Видео: 48 часов обстрелов Израиля за полминуты

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Израильтяне в течение двух суток подвергались постоянным обстрелам со стороны Газы, пока 14 ноября не было достигнуто соглашение о прекращении огня.Пресс-служба ЦАХАЛ в официальном YouTube-канале обнародовала показательное видео, уложив 48 часов в полминуты."Исламский джихад" выпустил в общей сложности 450 ракет по Израилю, периодически попадая и в дома непосредственно в секторе Газа. Система "Железный купол" перехватила 90% снарядов.