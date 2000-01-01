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Беннетт: ЦАХАЛ будут наслаждаться полной свободой действий | Фото:14.11 12:18   MIGnews.com

Беннетт: у ЦАХАЛ - полная свобода действий

Министр обороны Нафтали Беннетт провел оценку статуса операции в Газе и выводов из беседы с должностными лицами ЦАХАЛа и службами безопасности в Тель-Авиве относительно порядка боевых действий операции "Черный пояс".

Сегодня утром Беннетт сказал: "За последние 48 часов было уничтожено около 20 террористов. На данный момент, это еще не конец. Только то, что происходит на месте, может определить это. Новые правила игры ясны: ЦАХАЛ будут наслаждаться полной свободой действий без каких-либо ограничений".

"Террорист, пытающийся причинить вред израильским гражданам, больше не сможет спать спокойно ни в своем доме, ни в своей постели, ни где-либо в подполье", - заявил министр обороны.

"Я горжусь бойцами ЦАХАЛа и их командирами, а также всеми силами безопасности, которые в настоящее время сохраняют бдительность. Я горжусь израильской общественностью и жителями юга и района Газы, которые продолжают источать спокойствие и внутреннюю силу, которая укрепляет нас, принимающих решения", добавил Беннетт.

Министр обороны также отметил: "В ближайшие часы я прошу общественность продолжать быть бдительными и внимательными. Я хотел бы выразить свою признательность премьер-министру и моим коллегам по кабинету, которые приняли правильное решение - вернуть операционную инициативу. И поблагодарить премьер-министра, начальника штаба и Шин Бет за их эффективное сотрудничество с момента моего вступления в должность, сразу же после контртеррористической операции. Так и должно быть."


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