14.10 06:38 MIGnews.com

ЦАХАЛ предотвратил массовый прорыв из Газы

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Майор Бен Халель, заместитель командира 101-го батальона десантников, описал в интервью второму каналу попытку массового прорыва из Газы в пятницу, 12 октября.Майор рассказал: “В секторе ответственности батальона, напротив Бурейдж, несколько десятков атакаующих забросали самодельными взрывными устройствами забор безопасности. Забор был частично разрушен. С этого момента солдаты батальона и солдаты спецназа действовали согласно приказу о предотвращении массового прорыва забора безопасности и открыли предупредительный огонь”.Наблюдатель, сержант Ори Нешер рассказывает: “Первая тревога раздалась, когда я занимала свое место. Я увидела, как десятки палестинцев режут изгородь, бросают бомбы и пытаются, под прикрытием дымовой завесы, прорваться на израильскую территорию. Под прикрытием дыма несколько подозрительных личностей приблизились к нашим силам, но я их идентифицировала, проинформировала наши силы, и те открыли предупредительный огонь”.Большинство палестинцев поняв, что по ним ведется огонь на поражение, вернулись в Газу.Майор говорит: “Во время этого отступления мы получили сообщение от разведки, что один из палестинцев остался на израильской территории, прямо под нашей позицией. Один из наших солдат оказался напротив палестинца, вооруженного ножом”.Всего в тот день в столкновениях с ЦАХАЛем были убиты семь палестинцев.Майор Халель подчеркнул: “Наши солдаты и командиры продолжат действовать профессионально и решительно, с тем, чтобы победить в любом столкновении с врагом. Мы обеспечим безопасность и суверенитет Израиля, безопасность граждан страны, и, в первую очередь, безопасность жителей приграничных районов”.