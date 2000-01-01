Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ предотвратил массовый прорыв из Газы 14.10 06:38   MIGnews.com

ЦАХАЛ предотвратил массовый прорыв из Газы

Майор Бен Халель, заместитель командира 101-го батальона десантников, описал в интервью второму каналу попытку массового прорыва из Газы в пятницу, 12 октября.

Майор рассказал: “В секторе ответственности батальона, напротив Бурейдж, несколько десятков атакаующих забросали самодельными взрывными устройствами забор безопасности. Забор был частично разрушен. С этого момента солдаты батальона и солдаты спецназа действовали согласно приказу о предотвращении массового прорыва забора безопасности и открыли предупредительный огонь”.

Наблюдатель, сержант Ори Нешер рассказывает: “Первая тревога раздалась, когда я занимала свое место. Я увидела, как десятки палестинцев режут изгородь, бросают бомбы и пытаются, под прикрытием дымовой завесы, прорваться на израильскую территорию. Под прикрытием дыма несколько подозрительных личностей приблизились к нашим силам, но я их идентифицировала, проинформировала наши силы, и те открыли предупредительный огонь”.

Большинство палестинцев поняв, что по ним ведется огонь на поражение, вернулись в Газу.

Майор говорит: “Во время этого отступления мы получили сообщение от разведки, что один из палестинцев остался на израильской территории, прямо под нашей позицией. Один из наших солдат оказался напротив палестинца, вооруженного ножом”.

Всего в тот день в столкновениях с ЦАХАЛем были убиты семь палестинцев.

Майор Халель подчеркнул: “Наши солдаты и командиры продолжат действовать профессионально и решительно, с тем, чтобы победить в любом столкновении с врагом. Мы обеспечим безопасность и суверенитет Израиля, безопасность граждан страны, и, в первую очередь, безопасность жителей приграничных районов”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:10
Штаб кандидата в мэру Тель-Авива измалевали свастиками
06:20
В Берлине прошел стотысячный митинг против правых
04:31
Кенийцы украли почти миллиард долларов на Олимпиаде-2016
03:45
Мужчина придумал гениальный способ как добыть чистую воду
02:32
Ученые: подсолнечное масло полезней чем оливковое
01:27
В голландских музеях обнаружены картины, похищенные у евреев
00:28
Мэрайя Кэри спрятала под своим платьем полуголых мужчин
23:50
Мелания Трамп отмахивается от слухов о неверности супруга
23:28
Впервые в истории: у двух самок мышей появилось потомство
22:24
Метеорит приземлился на крышу жилого дома в Японии
21:56
Террористы похитили 100 семей в Сирии
21:35
Во Франции введут запрет на кабинки искуственного загара
21:13
Джигарханян вновь попал в больницу
20:54
Папа Римский "уволил" чилийских епископов за педофилию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus