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Бенни Ганц: безжалостно атаковать ХАМАС 14.06 12:34   MIGnews.com

Бенни Ганц: Безжалостно атаковать ХАМАС!

Глава партии “Кахоль Лаван” Бенни Ганц прокомментировал информацию о ракетном обстреле из сектора Газа в направлении Сдерота.

“Когда вы занимаетесь рыбаками и переводите “откупные деньги” из Катара, то вы не решаете кризис в области Газы и видите результаты на полях. Что нам нужно делать по-другому? Во-первых, безжалостно атаковать. Нацелиться на высокопоставленных деятелей ХАМАСа", – сказал Ганц.

“После этого мы используем тишину для дипломатической инициативы с экономическими рычагами. Я имею ввиду проекты по опреснению воды и электричеству, а также трудоустройство тысяч работников разных категорий в Израиле и Рамалле, которые будут зависеть от поддержания спокойствия. Тогда мы установим перемирие при международном посредничестве и не позволим ХАМАСу диктовать свои условия“, – добавил бывший начальник штаба.


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