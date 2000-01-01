14.06 14:41 MIGnews.com

Газа получит деньги из Катара к концу недели

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Израильское правительство передало послание палестинским группировкам в Газе, в котором говорится, что катарская финансовая помощь будет переведена к концу следующей недели. Об этом сообщает ливанская газета Al-Akhbar в пятницу.Израиль направил сообщение через Катар, Египет и посланника ООН по Ближнему Востоку. В соответствии с сообщением, Израиль соглашается выполнять обязательства по перемирию, которые включают перевод катарских денежных средств и открытие рыболовной зоны до следующих выходных. По данным газеты, палестинцы согласились на смягчение напряженности и на то, что пятничные протесты на границе будут “спокойными”.