Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль будет выполнять обязательства по перемирию 14.06 14:41   MIGnews.com

Газа получит деньги из Катара к концу недели

Израильское правительство передало послание палестинским группировкам в Газе, в котором говорится, что катарская финансовая помощь будет переведена к концу следующей недели. Об этом сообщает ливанская газета Al-Akhbar в пятницу.

Израиль направил сообщение через Катар, Египет и посланника ООН по Ближнему Востоку. В соответствии с сообщением, Израиль соглашается выполнять обязательства по перемирию, которые включают перевод катарских денежных средств и открытие рыболовной зоны до следующих выходных. По данным газеты, палестинцы согласились на смягчение напряженности и на то, что пятничные протесты на границе будут “спокойными”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:01
"Владельцев электровелосипедов превратят в преступников"
13:41
Голландский гигант объединился с израильским стартапом
13:10
"Следующая война будет худшей в истории Израиля"
12:34
Бенни Ганц: Безжалостно атаковать ХАМАС!
12:05
Видео: крылатая ракета взорвалась в терминале аэропорта  
10:27
Японский танкер был атакован "летающими объектами"
10:18
Elbit покажет в Париже свою уникальную разработку
10:12
На юге Израиля открывают бомбоубежища
10:04
Полиция снова допрашивает Арье Дери
09:37
ЦАХАЛ готовится к протестам на границе
09:10
Кахоль Лаван во главе с Ашкенази будет самой большой партией
08:45
Израиль планирует еще одну кампанию в Газе
08:14
Член Кнессета Касиф: Преступления Израиля бьют по евреям
07:55
"Чувство безопасности скончалось, примите соболезнования"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus