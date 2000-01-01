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flickr 14.06 19:55   MIGnews.com

Израиль: ПА не прекращала платить террористам

Палестинская автономия не прекратила выплачивать выплату пособий террористам, отбывающих срок в израильских тюрьмах и их семьям. Об этом заявили израильские должностные лица, что в свою очередь противоречит заявлению госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Ранее, во вторник, 13 июня, в ходе слушаний в сенате, он заявил, что ПА согласилась прекратить выплату пособий террористам, отбывающим сроки в израильских тюрьмах, и семьям исполнителей терактов.

В свою очередь высокопоставленные лица, в том числе и министр обороны Израиля Авигдор Либерман, заявили, что они не увидели изменений в политике палестинского руководства. В то время, как Тиллерсон отметил, что в политике ПА произошли изменения.

Он отметил, что палестинское руководство намерено прекратить выплаты тем, кто совершил убийство или насильственные действия в отношении других людей.
"Я не увидел того, чтобы указывало на то, что ПА прекратила или намерена перестать выплачивать пособия террористам и их семьям", - заявил Либерман.

“Высокопоставленный политический представитель” заявил: "Мы не видим никаких изменений в политике автономии. Палестинская автономия продолжает восхвалять, подстрекать и вдохновлять терроризм - посредством выплат семьям террористов”.

В свою очередь, представитель Палестинской автономии Исса Караке в интервью газете Haaretz сообщил, что выплаты были сделаны в этом месяце, так будут выплачены и в следующем месяце.

"Почти каждый второй дом – это семья заключенного или мученика. Каждый, кто думает, что он может принять такое решение, глубоко заблуждается".
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