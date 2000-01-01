Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Террористы будут прорываться на полкилометра вглубь Израиля 14.05 09:32   MIGnews.com

Террористы будут прорываться на полкилометра вглубь Израиля

По сообщениям в палестинских социальных сетях, террористические организации в Газе договорились о том, что попытаются прорвать границу и углубиться Израиль на расстояние полкилометра.

Сегодняшнее мероприятие палестинцы именуют “Великим Маршем Возвращения” и уверяют, что в нем примет участие миллион человек.

Палестинцы также утверждают, что им уже удалось снести ограждения из колючей проволоки в одном из секторов на границе с Израилем в центральной части Газы.

Палестинцы также сообщают о том, что ЦАХАЛ начал операцию по глушению средств связи и телекоммуникационных сетей в Газе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:38
Газа: Израильские самолеты поджигают палаточные городки
09:07
Лидер Аль-Каиды: Тель-Авив принадлежит мусульманам
08:54
ЦАХАЛ – жителям Газы: не будьте марионетками ХАМАСа
08:11
Нетаниягу на церемонии памяти погибших евреев из Эфиопии
08:00
Израиль готовится к прорыву ста тысяч палестинцев из Газы
07:57
В парламенте Ирландии призывают к бойкоту Израиля
07:44
Ситуация в Тбилиси стабилизировалась
07:31
Перевод посольства в Иерусалим: ЛАГ осудила заявления турок
07:05
Ответ на мятеж в Газе - ликвидация верхушки ХАМАСа
06:21
В Ираке уничтожили трех боевиков ISIS
05:10
СМИ сообщили о связях Скрипаля со спецслужбами Чехии
04:17
В британской тюрьме скончался "милый убийца"
03:28
Париж: обыск квартиры родителей чеченца, устроившего резню
02:27
Австралиец за свою жизнь cпac жизнь 2,4 млн дeтeй
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus