14.05 09:32 MIGnews.com

Террористы будут прорываться на полкилометра вглубь Израиля

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По сообщениям в палестинских социальных сетях, террористические организации в Газе договорились о том, что попытаются прорвать границу и углубиться Израиль на расстояние полкилометра.Сегодняшнее мероприятие палестинцы именуют “Великим Маршем Возвращения” и уверяют, что в нем примет участие миллион человек.Палестинцы также утверждают, что им уже удалось снести ограждения из колючей проволоки в одном из секторов на границе с Израилем в центральной части Газы.Палестинцы также сообщают о том, что ЦАХАЛ начал операцию по глушению средств связи и телекоммуникационных сетей в Газе.