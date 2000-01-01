Террорист убил туристку по дороге домой из психушки
57-летний Джамиль Тамими, который сегодня днем совершил теракт в иерусалимском трамвае, убив при этом молодую туристку из Великобритании, возвращался домой из психиатрической лечебницы, сообщили в израильской полиции 14 апреля.
Отмечается, что террорист покинул расположенную на севере Израиля лечебницу и сел на скоростной трамвай, чтобы доехать в квартал Восточного Иерусалима Рас аль-Амуд, где он жил. Когда около 13.00 состав доехал до площади ЦАХАЛ Тамими "заметил, что стоявшая рядом с ним молодая женщина присела, вытащила нож из сумки и нанес ей несколько ранений", цитирует The Times of Israel полицию.
Пострадавшей оказалась 21-летняя подданная Великобритании, которая приехала в Израиль по студенческой визе. Прибывшие медики оказали ей первую медицинскую помощь и доставили в больницу "Хадасса" на горе Скопус, где она и скончалась. Имя жертвы не разглашается. В посольстве Соединенного Королевства заявили, что "поддерживают контакт с местными властями". Никак иначе они комментировать случившееся не стали.
"Это еще один из многих случаев, когда палестинец, страдающий от личных, психических или моральных проблем, выбирает теракт, чтобы убежать от них", - заявили в ШАБАКе.
После атаки Тамими был задержан пассажиром и находившимся не при исполнении обязанностей офицером полиции.
"Я ехал на трамвае с семьей. Вдруг я услышал крики: "Теракт! Теракт!" Я нажал на ручной тормоз и побежал к месту происшествия. Я занялся террористом и нейтрализовал его, чтобы он не мог продолжать наносить вред невиновным людям", - говорит офицер.
После этого прибыл наряд полиции, террориста вывели из трамвая и взяли под стражу.
Начальник полиции Иерусалима Йорам Галеви похвалил оперативную реакцию правоохранителя.
"Полиция Иерусалима всегда готова к незамедлительной реакции на любое происшествие и, в особенности, на теракт", - сказал он.