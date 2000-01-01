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Террорист атаковал по дороге домой из психушки | Фото: Маген Давид Адом14.04 20:13   MIGnews.com

Террорист убил туристку по дороге домой из психушки

57-летний Джамиль Тамими, который сегодня днем совершил теракт в иерусалимском трамвае, убив при этом молодую туристку из Великобритании, возвращался домой из психиатрической лечебницы, сообщили в израильской полиции 14 апреля.

Отмечается, что террорист покинул расположенную на севере Израиля лечебницу и сел на скоростной трамвай, чтобы доехать в квартал Восточного Иерусалима Рас аль-Амуд, где он жил. Когда около 13.00 состав доехал до площади ЦАХАЛ Тамими "заметил, что стоявшая рядом с ним молодая женщина присела, вытащила нож из сумки и нанес ей несколько ранений", цитирует The Times of Israel полицию.

Пострадавшей оказалась 21-летняя подданная Великобритании, которая приехала в Израиль по студенческой визе. Прибывшие медики оказали ей первую медицинскую помощь и доставили в больницу "Хадасса" на горе Скопус, где она и скончалась. Имя жертвы не разглашается. В посольстве Соединенного Королевства заявили, что "поддерживают контакт с местными властями". Никак иначе они комментировать случившееся не стали.

Как уже сообщалось, террорист страдал от психических заболеваний и в прошлом пытался покончить с собой, проглотив бритвенное лезвие.

"Это еще один из многих случаев, когда палестинец, страдающий от личных, психических или моральных проблем, выбирает теракт, чтобы убежать от них", - заявили в ШАБАКе.

Террорист атаковал по дороге домой из психушки | Фото: AFP

После атаки Тамими был задержан пассажиром и находившимся не при исполнении обязанностей офицером полиции.

"Я ехал на трамвае с семьей. Вдруг я услышал крики: "Теракт! Теракт!" Я нажал на ручной тормоз и побежал к месту происшествия. Я занялся террористом и нейтрализовал его, чтобы он не мог продолжать наносить вред невиновным людям", - говорит офицер.

После этого прибыл наряд полиции, террориста вывели из трамвая и взяли под стражу.

Начальник полиции Иерусалима Йорам Галеви похвалил оперативную реакцию правоохранителя.

"Полиция Иерусалима всегда готова к незамедлительной реакции на любое происшествие и, в особенности, на теракт", - сказал он.
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