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`Террорист-псих, все равно, остается террористом` 14.04 18:04   MIGnews.com

"Террорист-псих, все равно, остается террористом"

Сегодняшний теракт в Иерусалиме, жертвой которого стала туристка из Великобритании, связан с исламским террором, охватывающим многие города по всему миру, считает министр финансов Израиля Моше Кахлон.

"Мы видим, как исламский терроризм поражает центральные города по всему миру, включая нашу столицу Иерусалим. Наши силы безопасности будут выслеживать и арестовывать террористов, тех, кто их отправляет, и тех, кто их подстрекает на этом фестивале свободы (Песахе – ред.)", - заверил лидер "Кулану", выразив соболезнования убитой британки.



С соболезнованиями также выступили и многие другие израильские политики – президент Реувен Ривлин, лидер оппозиции Ицхак Герцог, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Ави Дихтер и депутат от "Ликуда" Орен Хазан.

Напомним, что, согласно обнародованной ШАБАКом информации, террорист, 57-летний житель арабского района столицы Рас-аль-Амуд Джамиль Тамими, был психически больным и в прошлом пытался проглотить лезвие бритвы.

Хазан же несогласен с этим и считает, что "террорист остается террористом и должен быть ликвидирован в любом случае".
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