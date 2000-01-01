14.04 16:11 MIGnews.com

"Хизбалла" эвакуируется с Голанских высот

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Боевики "Хизбаллы" начали эвакуацию территории вблизи сирийских Голан. Перемещения ливанской группировки были замечены после того, как Госдепартамент США потребовал незамедлительно покинуть приграничный район. Об этом сообщает сирийское агентство "Аль-Итихад"Согласно ряду источников, за последнее время расположенный на границе с Израилем район Кунейтра покинули по меньшей мере 300 ливанских боевиков, которые оставили 14 своих позиций. Боевики уходили в сторону Дамаска с танками, бронетехникой и тяжелыми вооружениями."Пять транспортных средств в сопровождении ряда пулеметов пересекли границу с Ливаном. Мы считаем, что в них были высокопоставленные лица "Хизбаллы" или Ирана", - заявили источники "Аль-Итихада".В то же время причины, по которым "Хизбалла" покидает Голанские высоты, агентство не приводит. Но за несколько дней до того пресс-секретарь Госдепартамента США Марк Тонер назвал ливанскую группировку угрозой Штатам и их союзникам, потребовав покинуть Сирию и воздержаться от поддержки режима Асада."Силы "Хизбаллы" способствовали жестокости сирийского правительства в отношении собственного народа, а также привели к нестабильности в Ливане", - заявил он во вторник, 11 апреля.Стоит отметить также и то, что боевики "Хизбаллы" начали покидать свои укреппозиции в горах Каламун почти за неделю до того, как 6 апреля ВМС США совершили ракетный обстрел сирийской авиабазы.