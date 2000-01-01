"Хизбалла" эвакуируется с Голанских высот

Боевики "Хизбаллы" начали эвакуацию территории вблизи сирийских Голан. Перемещения ливанской группировки были замечены после того, как Госдепартамент США потребовал незамедлительно покинуть приграничный район. Об этом сообщает сирийское агентство "Аль-Итихад"
Согласно ряду источников, за последнее время расположенный на границе с Израилем район Кунейтра покинули по меньшей мере 300 ливанских боевиков, которые оставили 14 своих позиций. Боевики уходили в сторону Дамаска с танками, бронетехникой и тяжелыми вооружениями.
"Пять транспортных средств в сопровождении ряда пулеметов пересекли границу с Ливаном. Мы считаем, что в них были высокопоставленные лица "Хизбаллы" или Ирана", - заявили источники "Аль-Итихада".
В то же время причины, по которым "Хизбалла" покидает Голанские высоты, агентство не приводит. Но за несколько дней до того пресс-секретарь Госдепартамента США Марк Тонер назвал ливанскую группировку угрозой Штатам и их союзникам, потребовав покинуть Сирию и воздержаться от поддержки режима Асада.
"Силы "Хизбаллы" способствовали жестокости сирийского правительства в отношении собственного народа, а также привели к нестабильности в Ливане", - заявил он во вторник, 11 апреля.
Стоит отметить также и то, что боевики "Хизбаллы" начали покидать свои укреппозиции в горах Каламун почти за неделю до того, как 6 апреля ВМС США совершили ракетный обстрел сирийской авиабазы.