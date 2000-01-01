Иерусалим. Арабский террорист убил студентку из Британии
Женщина, ставшая сегодня днем жертвой арабского террориста в иерусалимском скоростном трамвае, скончалась от полученных ранений. Напомним, что теракт произошел в районе Шхемских ворот на площади ЦАХАЛ.
Как сообщает "Аруц Шева", после теракта ее доставили в медцентр "Хадасса" на горе Скопус, но, несмотря на усилия врачей, они были вынуждены объявить о ее смерти. Ею оказалась 25-летняя туристка из Великобритании.
Среди других пострадавших – 30-летняя беременная женщина, которая ушиблась из-за аварийной остановки трамвая, и 50-летний израильтянин, который был ранен в ногу, пытаясь сбежать с места теракта.
Террорист был нейтрализован и взят под стражу. Его идентифицировали, как 57-летнего Джамиля Тамими, жителя арабского района столицы Рас-аль-Амуд. Он уже знаком сотрудникам ШАБАКа, которые утверждают, что у него было психическое расстройство.
"В начале этого года напавший уже пытался совершить самоубийство, проглотив лезвие бритвы. В 2011 году он был признан виновным в совершении отвратительных поступков над собственной дочерью", - цитирует "Аруц Шева" представителей ШАБАКа.