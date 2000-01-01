14.04 13:40 MIGnews.com

Теракт в трамвае Иерусалима

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Израильские СМИ сообщают об атаке, произошедшей сегодня днем в иерусалимском трамвае. Согласно информации Маген Давид Адом, инцидент произошел на улице Яффо около площади ЦАХАЛ.В результате случившегося была ранена молодая женщина 25 лет – ее с многочисленынми ножевыми ранениями доставили в медцентр Хадасса на горе Скопус в критическом состоянии.Пострадали также еще двое – 50-летний мужчина и беременная женщина. Последняя ушиблась, когда машинист остановил состав. Их обоих госпитализировали в медцентр "Шаарей Цедек".Террорист был нейтрализован на месте.Движение иерусалимского трамвая временно приостановлено. МАГАВ временно закрыл вход в Старый город Иерусалима через Шхемские ворота.