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Теракт в трамвае Иерусалима. Тяжело ранена израильтянка 14.04 13:40   MIGnews.com

Теракт в трамвае Иерусалима

Израильские СМИ сообщают об атаке, произошедшей сегодня днем в иерусалимском трамвае. Согласно информации Маген Давид Адом, инцидент произошел на улице Яффо около площади ЦАХАЛ.

В результате случившегося была ранена молодая женщина 25 лет – ее с многочисленынми ножевыми ранениями доставили в медцентр Хадасса на горе Скопус в критическом состоянии.

Пострадали также еще двое – 50-летний мужчина и беременная женщина. Последняя ушиблась, когда машинист остановил состав. Их обоих госпитализировали в медцентр "Шаарей Цедек".

Террорист был нейтрализован на месте.



Движение иерусалимского трамвая временно приостановлено. МАГАВ временно закрыл вход в Старый город Иерусалима через Шхемские ворота.
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