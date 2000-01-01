14.03 17:55 MIGnews.com
Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке встретился с Аббасом
13 марта в Рамалле состоялась встреча между специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом и председателем ПА Махмудом Аббасом.
Встреча прошла после беседы Гринблатта с премьер-министром Биньямином Нетаниягу
, в ходе которой они обменялись идеями по вопросу о возобновлении мирного процесса между Израилем и ПА. По словам спецпосланника Трампа, аналогичные темы были подняты и на второй встрече.
"Только что встретился с палестинским президентом Аббасом. У нас состоялся позитивный, широкий обмен мнениями о сложившейся ситуации", - пишет он на своей странице в Twitter.
"С президентом Аббасом мы обсуждали то, как добиться прогресса на пути к миру, нарастить потенциал палестинских сил безопасности и остановить подстрекательство", - добавил он следующим "твитом".
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