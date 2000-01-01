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13.11 21:12   MIGnews.com

Управление тылом выпустило новые инструкции

Управление тылом обновило инструкции для жителей населенных пунктов в радиусе 80 км от Газы на 14 ноября.

В приграничных населенных пунктах, а также центральной части Негева, округе Лахиш и на юге округа Шфела, отменена работа предприятий и организаций, за исключением тех, что признаны жизненно-важными для существования общества и армии в условиях чрезвычайной ситуации. Не будут работать школы и детские сады. Разрешено проведение мероприятий в закрытых помещениях при участии не более 100 человек.

В населенных пунктах округа Лахиш и центральном Негеве разрешено проведение мероприятий в закрытых помещениях при участии не более 100 человек. Школы и детские сады будут закрыты. Разрешена работа только тех предприятий, в которых имеются бомбоубежища или защищенные помещения, до которых можно добраться в установленное Управлением тылом время.

В центральных округах Дан, Яркон, Шфела разрешается проведение мероприятий при участии не более 300 человек на открытой территории, и без всяких ограничений – в помещении.

Управление тылом разрешило проводить занятия в учебных заведениях, за исключением детских садов и школ, находящихся в старых постройках или построенных по методу "легкого строительства" (бния кала). Разрешена работа всех предприятий и организаций.


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