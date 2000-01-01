ЦАХАЛ: атакован тренировочный лагерь террористов

Армия оборны Израиля сообщает, что последний раунд израильских авиаударов по "Исламскому джихаду" в Газе был направлен против одного из военных лагерей террористической группы и учебной базы в анклаве.
Согласно ЦАХАЛ, на тренировочной базе также располагался завод, на котором производились пусковые трубы и другие детали ракет.
"ЦАХАЛ со всей серьезностью рассматривает ракетные удары по Израилю. Он находится в состоянии повышенной готовности и будет продолжать действовать по мере необходимости против усилий по причинению вреда гражданам Израиля", - говорится в заявлении военных.