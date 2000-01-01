13.11 19:03 MIGnews.com

ЦАХАЛ - жителям Газы: "Стоит ли оно того?"

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После эскалации на юге Израиля ЦАХАЛ начал кампанию в социальных сетях на арабском языке. В сообщении говорится о потерях жителей Газы в связи с обстрелами террористической организации "Исламский джихад" израильских территорий.Под заголовком: "Стоит ли это того?", официальный представитель ЦАХАЛа по арабскому языку подполковник Авихай Адрей сказал: "В Газе лидеры "Исламского джихада" разрушают будущее ваших детей, потому что они используют все ресурсы в Газы для их террора"."Кто важнее ваших детей? Из-за них будущее ваших детей потеряно! Стоит ли оно того?"