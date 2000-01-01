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Нетаниягу и Беннетт на юге Израиля: угрожают террористам | Фото:13.11 17:25   MIGnews.com

Нетаниягу и Беннетт на юге Израиля: угрожают террористам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил штаб-квартиру ЦАХАЛа на юге Израиля для проведения консультаций по вопросам безопасности, и снижения рисков при дальнейших ликвидациях террористов из Газы.

"Террористы знают, что мы можем повесить на них мишень, и мы будем делать целью любого, кто пытается причинить нам вред. Они знают, что мы можем добраться до них в их укрытиях с хирургической точностью", - сказал Нетаниягу, согласно заявлению его офиса.

Он добавляет, что лидеры обороны договорились о дальнейших шагах.

Новый министр обороны Нафтали Беннетт опубликовал заявление с аналогичными угрозами.

"Каждый террорист и инициатор террора знают, что у них за спиной есть таймер, отсчитывающий конец их жизни", - говорится в сообщении. Он возлагает вину непосредственно на "Исламский джихад".

"Мы видим, что "Исламский джихад" хочет принести жителям Газы гораздо больший вред. Это их решение, если они втянут Газу в нечто подобное. Мы надеемся, что они этого не сделают, но они будут нести ответственность за любые решения в ближайшие часы".


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