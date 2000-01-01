13.10 20:09 MIGnews.com

Видео: Из Газы запустили огненный дирижабль

لأول مرة..وحدة "أبناء الزواري" يطلقون منطاداً حارقاً نحو مستوطنات الاحتلال من شرق مخيم البريج ، أمس . pic.twitter.com/2vmwkCRfx1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 13 октября 2018 г.

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На видео, распространенном палестинскими СМИ, видно, что члены группы "Сыновья Зуари" запустили 5-метровый надувной дирижабль в сторону Израиля, запуск состоялся на востоке от лагеря беженцев аль-Бурей в центральной части Газы.На его поверхности написано на иврите: "Если наша судьба - страдание, то мы не будем терпеть его в одиночку". Неизвестно, пролетел ли дирижабль через границу и стал ли он причиной пожара на территории Израиля.Это произошло после интенсивных столкновений с ЦАХАЛом около границы с Газой. Три палестинца вчера прорвались к вышке израильских военных и хотели взорвать пограничную стену.