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скриншот с видео 13.10 20:09   MIGnews.com

Видео: Из Газы запустили огненный дирижабль

На видео, распространенном палестинскими СМИ, видно, что члены группы "Сыновья Зуари" запустили 5-метровый надувной дирижабль в сторону Израиля, запуск состоялся на востоке от лагеря беженцев аль-Бурей в центральной части Газы.


На его поверхности написано на иврите: "Если наша судьба - страдание, то мы не будем терпеть его в одиночку". Неизвестно, пролетел ли дирижабль через границу и стал ли он причиной пожара на территории Израиля.

Это произошло после интенсивных столкновений с ЦАХАЛом около границы с Газой. Три палестинца вчера прорвались к вышке израильских военных и хотели взорвать пограничную стену.


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