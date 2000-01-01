Видео: Из Газы запустили огненный дирижабль

На видео, распространенном палестинскими СМИ, видно, что члены группы "Сыновья Зуари" запустили 5-метровый надувной дирижабль в сторону Израиля, запуск состоялся на востоке от лагеря беженцев аль-Бурей в центральной части Газы.
На его поверхности написано на иврите: "Если наша судьба - страдание, то мы не будем терпеть его в одиночку". Неизвестно, пролетел ли дирижабль через границу и стал ли он причиной пожара на территории Израиля.
Это произошло после интенсивных столкновений с ЦАХАЛом около границы с Газой. Три палестинца вчера прорвались к вышке израильских военных и хотели взорвать пограничную стену.